Боец АСА Раисов: «Если Махачев победит Царукяна, тогда можно будет перейти на категорию выше»

Боец АСА Юсуф Раисов поделился мыслями о возможном переходе чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Думаю, в 77 килограмм ребята большие. Тот же Шавкат Рахмонов. Да и в легком весе есть Арман Царукян. Есть люди, с кем можно побиться. Если Ислам победит Армана, тогда можно будет перейти на категорию выше. Но вопрос в том, кто будет чемпионом на тот момент. Белал Мухаммад должен будет драться с Леоном Эдвардсом за титул. Если Белал одержит победу, то будет ли Махачев биться? Тяжело Исламу и вес гонять, хотя я бы не назвал его огромным легковесом. Мне кажется, последняя весогонка не легкая была. Дастин Порье хороший бой дал, но, мне кажется, Махачев просто его недооценил», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

В ночь с 1 на 2 июня на турнире UFC 302 Махачев провел третью защиту титула. Он одержал победу над четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье сабмишном в пятом раунде.