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Сегодня, 11:04

Джошуа посоветовал Уайлдеру завершить карьеру

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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) допустил, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4) уже не тот, что был прежде.

«Разочарован ли я поражением Уайлдера? Нет, что есть, то есть. Если он хочет, то пусть попробует еще, но у него есть семья и жизнь вне бокса. Но рано или поздно время настигнет тебя. Это касается всех», — приводит слова Джошуа инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
UFC
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