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Петр Ян: «С Чимаевым в парах не стоял. Он в зале, каждый день пашет»

Петр Ян рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым
Никита Горшенин
Корреспондент

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым, приехавшим на сборы в тайский зал «Tiger Muay Thai».

«С Хамзатом в парах не стоял, у нас большая разница в весе. Но он тоже тренируется в Тайгере, пашет, каждый день пашет», — сказал Ян во время Instagram-трансляции.

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

Напомним, в марте 2021 года Ян проиграл Стерлингу из-за нарушения правил. Судьи зафиксировали удар коленом сопернику в положении «партер».

Петр Ян
ММА
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