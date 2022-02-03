Петр Ян: «С Чимаевым в парах не стоял. Он в зале, каждый день пашет»
Петр Ян рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым, приехавшим на сборы в тайский зал «Tiger Muay Thai».
«С Хамзатом в парах не стоял, у нас большая разница в весе. Но он тоже тренируется в Тайгере, пашет, каждый день пашет», — сказал Ян во время Instagram-трансляции.
9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.
Напомним, в марте 2021 года Ян проиграл Стерлингу из-за нарушения правил. Судьи зафиксировали удар коленом сопернику в положении «партер».
Новости