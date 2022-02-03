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Петр Ян — о рекорде в подтягиваниях: «Когда в институт поступал, 30 раз подтягивался»

Петр Ян рассказал о своем рекорде в подтягиваниях на перекладине
Никита Горшенин
Корреспондент

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян во время Instagarm-трансляции рассказал о своем рекорде в подтягиваниях на перекладине.

«За сколько три километра пробегу? Не бегал три километра на время прям, но... Смотря, за сколько надо. Подтягивания? В 2010-м, когда поступал в институт, не помню, сколько, раз 30 где-то», — сказал Ян.

В настоящее время Петр Ян является временным чемпионом легчайшего дивизиона UFC. 9 апреля он подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

Напомним, в марте прошлого года Ян проиграл из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер».

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