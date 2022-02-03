Петр Ян: «Карьеру завершать не планирую, менеджер вон мне говорит, чтобы я дрался, пока не поседею»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился планами о продолжении карьеры.

«Карьеру завершать не планирую, пока есть силы и желание, — сказал Ян во время Instagram-трансляции. — 11 февраля будет 29 лет. В принципе еще не стар, но уже не молод. Думаю, еще повыступаем, посмотрим, как пойдет. Саят сказал, что останавливаться нельзя, не разрешает, говорит, буду драться, пока не поседею. До 32 лет? Ну да, возраст хороший.

Пока все отлично, нужно только более профессионально подходить к делу, ответственно готовиться, подбирать правильных спарринг-партнеров и команду. Нужно газовать еще. Подраться с Фигерейдо? В 57 кг выступать не планирую".

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.