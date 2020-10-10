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Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА

01:35
Петр Ян. Фото MMA Junkie
Петр Ян. Фото MMA Junkie
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» назвал лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовой категории на данный момент.

— Кого бы вы включили в топ-5, не считая себя?

— Федор, Хабиб. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет — делает шум, гам. Забит, Александр Волков... Вадим Немков достойный, крепкий боец... У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. (Илья Андреев)

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