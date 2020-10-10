Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» назвал лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовой категории на данный момент.

— Кого бы вы включили в топ-5, не считая себя?

— Федор, Хабиб. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет — делает шум, гам. Забит, Александр Волков... Вадим Немков достойный, крепкий боец... У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить.



На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. (Илья Андреев)