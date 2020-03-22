Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом

Команда чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вернулась в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом. Зал в Сан-Хосе, где тренировался Нурмагомедов, был закрыт для посетителей по распоряжению местных властей, сообщает ТАСС.

18 апреля должен состояться поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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