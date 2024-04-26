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Сегодня, 11:24

Царукян не получил выплату за победу над Оливейрой и может быть дисквалифицирован

Алина Савинова
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Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

Саят Абдрахманов, менеджер бойца UFC Армана Царукяна, сообщил, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) может дисквалифицировать и оштрафовать россиянина за драку с фанатом.

Ранее стало известно, что в США заблокировали часть гонорара Царукяна за победу в поединке против бразильца Чарльза Оливейры. На турнире UFC 300 во время выхода на бой россиянин ударил фаната, который показал ему нецензурный жест.

«Может быть штраф и дисквалификация. Там примут решение», — приводит ТАСС слова Абдрахманова.

После инцидента на UFC 300 сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

27-летний россиянин провел 25 поединков в ММА за карьеру, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
ММА
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