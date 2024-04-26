Петр Ян: «Вера — это ходячая груша»

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) заявил, что он не отказывался драться с Марлоном Верой (23-9).

«Давай будем честными, если бы мы дрались раньше, ты бы никогда не добрался до титульного боя», — написал Ян в соцсети X, на что Вера ответил: «Заткнись нахрен, просто покажись».

«Продолжай обманывать себя, что кто-то может отказаться драться с ходячей грушей для битья. Легкие деньги», — резюмировал Ян.

Ян победил Сонга Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Веру единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.