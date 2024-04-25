Чендлер: «Махачев победит и Порье, и Царукяна»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) предполагает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) сохранит титул в боях с Дастином Порье (30-8) и Арманом Царукяном (22-3).

«Я думаю, что Ислам сохранит титул в бою с Порье. Он также удержит титул в бою с Царукяном. А с самим Махачевым я бы сразился в первом квартале следующего года», — сказал Чендлер в эфире шоу The MMA Hour.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.