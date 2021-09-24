На взвешивании Top Dog произошла потасовка, Дацик похвастался одним кубиком пресса

Сегодня, 24 сентября, в 11 вечера в эфире «РЕН ТВ» пройдут бои на голых кулаках в рамках промоушена Top Dog. Вчера прошло взвешивание, которое чуть не закончилось дракой.

Скандал на взвешивании произошел между казахом Адосом, которого называют еще реинкарнацией Брюса Ли, и ветераном Top Dog Валерой Заботиным.

«Он сначала подходит, жмет мне руку в столовой. А сейчас такое исполняет. Это чо при публике было или я не понял чо, блин?» — сказал Заботин.

«Думаю, ему нужно уже заканчивать с этими боями. Пришли новые ребята в лице меня и другие. Которые более голодны и хотят победить», — сказал Адильжан «Адос» Сандибеков.

В другом бою встретятся Рустам «Астероид» Мухитдинов и Наим «Самурай» Давудов. Последний провел на голых кулаках всего два боя, но уже получил призы за лучший дебют и лучший нокаут.

«Я показал в этом бою, что у меня не кулаки, а катаны. Поэтому люди говорят: выходи с катанами. Я говорю зачем? Вот они, катаны две, я ими рассекаю людям лица, если я захочу то есть», — сказал боец Top Dog Наим «Самурай» Давудов.

«10 месяцев. До этого вообще не владел ударными видами спорта. Занимался борьбой, железки таскал», — сказал Рустам «Астероид» Мухитдинов.

Закроют вечер боев британский чемпион на голых кулаках Кофи Кинг и россиянин Вячеслав Дацик.

Во время битвы взглядов Дацик был сдержан и серьезен, а Кинг не удержался, чтобы не подколоть оппонента.

— Сними куртку, покажи всем шесть кубиков пресса, — говорит Кинг.

— Где твои шесть кубиков? — спрашивает Регбист.

Дацик бьет себя по пузу: «У меня один!! Ха-ха».