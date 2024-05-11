Клименко: «Бой Шлеменко с Хамитовым будет интересен с точки зрения спорта»

Глава RCC Николай Клименко ждет конкурентное противостояние от Александра Шлеменко с Куатом Хамитовым.

«Для меня это медийное событие. Каждый боец с именем. Александр Шлеменко очень популярен в России, Куат Хамитов — в Казахстане. Их тандем усиливает внимание к нашему турниру. Есть мнение, что разница в весе имеет существенное значение, но мы видели многие противостояния в мире ММА, когда бойцы поднимались в новую весовую категорию и делали апсеты. Я не исключаю такой возможности в этом поединке. Ранее все говорили, что противостояние Шлеменко с Александром Иличем — это миссматч. Увидели совершенно противоположный результат. Поэтому бой Шлеменко с Хамитовым будет интересен с точки зрения спорта, а с медиа есть большой отклик со всей индустрии», — цитирует MMA.Metaratings.ru Клименко.

Бой Шлеменко и Хамитова пройдет 11 мая на турнире RCC 19.