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Сегодня, 03:07

Клименко: «Бой Шлеменко с Хамитовым будет интересен с точки зрения спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава RCC Николай Клименко ждет конкурентное противостояние от Александра Шлеменко с Куатом Хамитовым.

«Для меня это медийное событие. Каждый боец с именем. Александр Шлеменко очень популярен в России, Куат Хамитов — в Казахстане. Их тандем усиливает внимание к нашему турниру. Есть мнение, что разница в весе имеет существенное значение, но мы видели многие противостояния в мире ММА, когда бойцы поднимались в новую весовую категорию и делали апсеты. Я не исключаю такой возможности в этом поединке. Ранее все говорили, что противостояние Шлеменко с Александром Иличем — это миссматч. Увидели совершенно противоположный результат. Поэтому бой Шлеменко с Хамитовым будет интересен с точки зрения спорта, а с медиа есть большой отклик со всей индустрии», — цитирует MMA.Metaratings.ru Клименко.

Бой Шлеменко и Хамитова пройдет 11 мая на турнире RCC 19.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-rcc-klimenko-ne-isklyuchayu-pobedy-khamitova-v-boyu-so-shlemenko-361717/
Александр Шлеменко
ММА
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