Жорж Сен-Пьер введен в зал славы UFC
Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Жорж Сен-Пьер введен в зал славы американского промоушена.
Всего в зале славы существует четыре раздела. Помимо бойцов старой и новой школ в него входят выдающиеся личности и значимые бои.
Зал славы UFC был создан в Лас-Вегасе 21 ноября 2003 года на UFC 45. Первыми в него вступили Ройс Грейси и Кен Шемрок.
Россиян в зале славы пока нет.
40-летний Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и экс-чемпион UFC в среднем весе. Канадский боец общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире.
An icon of MMA cements his legacy with his induction into the UFC Hall of Fame.— UFC (@ufc) September 24, 2021
[ @GeorgesStPierre | #UFCHOF | Hall of Fame Presented by @ToyoTires ] pic.twitter.com/tLbFQ68IMg
The Greatest MMA Fighter of All-Time, Georges St. Pierre gets officially inducted into the UFC Hall of Fame #ufchof pic.twitter.com/3rTPxETJ9s— Kevin Thang (@Skip2MyJays) September 24, 2021
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