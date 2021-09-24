Жорж Сен-Пьер введен в зал славы UFC

Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Жорж Сен-Пьер введен в зал славы американского промоушена.

Всего в зале славы существует четыре раздела. Помимо бойцов старой и новой школ в него входят выдающиеся личности и значимые бои.

Зал славы UFC был создан в Лас-Вегасе 21 ноября 2003 года на UFC 45. Первыми в него вступили Ройс Грейси и Кен Шемрок.

Россиян в зале славы пока нет.

40-летний Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и экс-чемпион UFC в среднем весе. Канадский боец общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире.

An icon of MMA cements his legacy with his induction into the UFC Hall of Fame.



[ @GeorgesStPierre | #UFCHOF | Hall of Fame Presented by @ToyoTires ] pic.twitter.com/tLbFQ68IMg — UFC (@ufc) September 24, 2021