Шлеменко и Штырков устроили конфликт в Екатеринбурге

Российские бойцы Александр Шлеменко и Иван Штырков устроили конфликт в преддверии турнира организации RCC в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Шлеменко обратился к Штыркову из-за того, что его не устроили публичные высказывания бойца в ряде интервью. Спортсмены в течение нескольких минут шумно выясняли отношения, однако к общей позиции прийти не смогли.

11 мая Шлеменко проведет против казахстанского бойца Куата Хамитова на RCC 19.