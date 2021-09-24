«Не кулаки, а катаны». Самурай сразится с Астероидом на турнире Top Dog

Наим Самурай Давудов встретится в рамках турнира Top Dog с Рустамом Астероидом. Боец надеется на зрелищный поединок и серьезное противостояние на ринге.

«Не знаю, почему все думают, что если я его вызвал, то одержу победу. Если я вызвал, это означает, что я увидел серьезную оппозицию, зрелищного соперника, с которым мы сможем закатить шоу. Нежели взять какого-то велосипедиста, чтобы играть в догонялки? Он был свободный парень. Слышал, что хотел спуститься в весовую пониже. Я помог ему с этим, дал свою кандидатуру», — рассказал Самурай в интервью «РЕН ТВ».

Наим также рассказал, откуда появилось его прозвище, под которым он выступает на турнирах.

«Почему Самурай? Кодекс чести в первую очередь. Для нас, парней с Кавказа, честь на первом месте, так же как у самураев», — говорит собеседник.

Но есть и еще одно сходство с японскими воителями.

«У меня был лучший дебют турнира. В этом бою я показал, что у меня не кулаки, а катаны. Они рассекают лица, если я захочу», — уверен Самурай.