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Сегодня, 13:15

Балаев: «99 процентов людей на Земле хотели, чтобы Федор Емельяненко одержал победу в прощальном поединке»

Марат Балаев прокомментировал поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера
Виктория Кравченко
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Российский боец ММА Марат Балаев поделился мнением о поединке Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

«99 процентов людей на Земле, кроме родственников Райана Бейдера, хотели, чтобы Федор Емельяненко одержал победу в прощальном поединке. Изначально топил за Федора. У него сильный удар и есть скорость в движениях, в ранние годы хорошо защищался.

Бой был тяжелым. Федор раньше выбирался, казалось бы, из безнадежных ситуаций, даже с нокдаунов. Но сегодня подумал, что на ринге ничего хорошего не происходит. У Емельяненко колоссальнейший опыт за спиной. Мне кажется, ничего не может повлиять на него, даже поражение своего ученика. Единственно, у Федора очень много дел. Не всегда получалось нормально тренироваться. Не надо так строго судить Емельяненко — ему 46 лет. Мы все понимаем, если Федор сильно-сильно захочет, то он все сделает. Он абсолютно спокоен, ничто не пошатнет его», — цитирует Балаева Sport24.

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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