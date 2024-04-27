Фомичев заявил, что готов подраться с Минеевым и Вагабовым

Российский кулачный боец Олег Фомичев рассказал, что готов принять поединки против Владимира Минеева и Вагаба Вагабова.

«Владимир Минеев — базовый кикер. С ним мне было бы очень непросто. Я не думал о встрече с ним. Если настанет такой момент, значит — судьба. Если скажут драться с Вагабовым, будем драться», — цитирует Фомичева MMA.Metaratings.ru.

26 апреля Фомичев нокаутировал Николая Данилова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».