Бой Шары Буллета и украинца Потери в UFC не будет отменен

Ризван Магомедов, менеджер российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет, заявил, что поединок его подопечного против украинца Игоря Потери на турнире UFC в Саудовской Аравии не будет отменен.

«Бой в силе, он пройдет в Саудовской Аравии. Потеря решил до этого провести еще один поединок. Если у него не будет серьезных травм, все пройдет по плану», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Турнир UFC on ABC 6, в котором должны выступить Магомедов и Потеря, пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера Хамзат Чимаев встретится с Робертом Уиттакером.