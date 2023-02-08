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Камил Гаджиев о прощальном бое Федора Емельяненко: «Не всем же заканчивать на победной ноте»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал завершение карьеры Федора Емельяненко (40-7) после поражения от Райана Бейдера (31-7).

«Нет смысла судить, достойное ли это завершение карьеры, — сказал Гаджиев на KAMIL TIME. — Есть формальный подход. Формально — плохое завершение, он проиграл и так далее. С другой стороны, не всем же заканчивать на победной ноте. То, что бой — так себе, согласен. Но все-таки поединок был за титул в тяжелом весе. Можно же было мешка привезти, подраться и завершить карьеру. И что мы бы тогда говорили? Это достойно? А проиграть Бейдеру недостойно?»

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
ММА
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