Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:00

Родная кровь. Как выглядели Федор и Александр Емельяненко до ссоры

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр и Федор Емельяненко.
Фото из личного архива, Соцсети
1/18
Совместные фотографии братьев.

5 февраля Федор Емельяненко провел свой последний бой в ММА. Один из лучших бойцов в истории проиграл прощальный поединок Райану Бейдеру.

Прелагаем посмотреть, как выглядели Последний Император и его брат Александр до их ссоры.

Школьники Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети

Федор и Александр Емельяненко — самые знаменитые братья в российских единоборствах. Федор старше на пять лет, и Александр, записавшись в секцию дзюдо и самбо, последовал примеру брата.

Федор Емельяненко с мамой и новорожденным братом Александром. Фото из личного архива, Соцсети
Владимир Емельяненко (слева в верхнем ряду), Александр Емельяненко (второй слева в верхнем ряду), Федор Емельяненко (третий слева в верхнем ряду), Марина Емельяненко (справа в верхнем ряду), Ольга Емельяненко (слева в нижнем углу). Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко с мамой Ольгой. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко с сетсрой и котенком. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети

В семье Емельяненко есть еще и третий брат — Иван. Он также увлекался боксом и смешанными единоборствами, однако повторить успешную карьеру старших братьев ему не довелось. Осенью прошлого года Иван прошел медкомиссию и уехал добровольцем служить в армию. Большой материал о третьем брате выходил у нас ранее.

Иван Емельяненко с&nbsp;девушкой. Третий брат Емельяненко. Почему он не стал бойцом
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети
Михаил Малютин, Александр Емельяненко, Иван Емельяненко, Юрий Разумов (тренер AE Team). Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети

С 18 до 22 лет Емельяненко-младший сидел в тюрьме, а освободившись — ушел в ММА, где брат уже был чемпионом самого престижного на тот момент промоушена — Pride. Федор и Александр сначала вместе выступали за клуб Russian Top Team, затем — за Red Devil. Но после 2006 года их дороги начали расходиться.

Александр и Федор Емельяненко в Японии. Фото из личного архива, Соцсети
Владимир Воронов, Александр Мичков, Александр и Федор Емельяненко после боя в Pride. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко, Александр Мичков, Владимир Воронов. Фото из личного архива, Соцсети

Александр переехал в Санкт-Петербург, в 2009-м создал собственную команду — которая, правда, просуществовала недолго. Тем не менее после 2011-го они с Федором в зале уже не пересекались. А со временем и вовсе прекратили общаться.

Александр, Иван и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети

В 2017-м же братья устроили перепалку в СМИ, обменявшись оскорблениями. Сейчас они не видятся, не созваниваются и находятся в плохих отношениях. Хоть Александр периодически и пишет добрые вещи о Федоре в соцсетях.

Братья Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети
Александр и Федор Емельяненко. Фото из личного архива, Соцсети

Источник фото: личный архив, соцсети

фото
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
1
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: Федор Емельяненко — Райан Бейдер: прощальный бой Последнего Императора
Алексеева заявила, что Федор Емельяненко надолго останется в сердцах людей
Хавьер Мендес назвал трех величайших тяжеловесов в истории
Хавьер Мендес — о Федоре: «Тяжело видеть, как он проигрывает, как и в случае с Мухаммедом Али и Холмсом»
Тренер Хабиба и Махачева назвал причину поражения Емельяненко от Бейдера
Монсон: «Не знаю, интересуется ли Федор политикой, но тот, кто так усердно работает, добьется успеха во всем, что выберет»
Василевский — о поражении Емельяненко: «Ничего страшного не случилось, не стоит драматизировать ситуацию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нам не нужен Хабиб для победы». Американский тренер Махачева: Федор, Волкановски, лучшие всех времен
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости