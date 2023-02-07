Родная кровь. Как выглядели Федор и Александр Емельяненко до ссоры

Совместные фотографии братьев.

5 февраля Федор Емельяненко провел свой последний бой в ММА. Один из лучших бойцов в истории проиграл прощальный поединок Райану Бейдеру.

Прелагаем посмотреть, как выглядели Последний Император и его брат Александр до их ссоры.

Федор и Александр Емельяненко — самые знаменитые братья в российских единоборствах. Федор старше на пять лет, и Александр, записавшись в секцию дзюдо и самбо, последовал примеру брата.

В семье Емельяненко есть еще и третий брат — Иван. Он также увлекался боксом и смешанными единоборствами, однако повторить успешную карьеру старших братьев ему не довелось. Осенью прошлого года Иван прошел медкомиссию и уехал добровольцем служить в армию. Большой материал о третьем брате выходил у нас ранее.

С 18 до 22 лет Емельяненко-младший сидел в тюрьме, а освободившись — ушел в ММА, где брат уже был чемпионом самого престижного на тот момент промоушена — Pride. Федор и Александр сначала вместе выступали за клуб Russian Top Team, затем — за Red Devil. Но после 2006 года их дороги начали расходиться.

Александр переехал в Санкт-Петербург, в 2009-м создал собственную команду — которая, правда, просуществовала недолго. Тем не менее после 2011-го они с Федором в зале уже не пересекались. А со временем и вовсе прекратили общаться.

В 2017-м же братья устроили перепалку в СМИ, обменявшись оскорблениями. Сейчас они не видятся, не созваниваются и находятся в плохих отношениях. Хоть Александр периодически и пишет добрые вещи о Федоре в соцсетях.

Источник фото: личный архив, соцсети