Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов рассказал об ожиданиях от поединка между Исраилом Мадримовым и Теренсом Кроуфордом.

«Не думаю, что переход в новый дивизион станет большой проблемой для Кроуфорда. Хотя Мадримов нестандартный и очень классный боксер. Для больших боев он недостаточно зрелый. Расклад 70 на 30 в пользу Теренса», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.