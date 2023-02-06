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Сегодня, 21:44

Алексеева заявила, что Федор Емельяненко надолго останется в сердцах людей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«Если говорят, что у Федора болела поясница, то можно было перенести бой, потому что с травмой не стоит выходить, тем более на такой ответственный, титульный бой. Может быть, он хотел поскорее закончить карьеру, поэтому и вышел на бой. Но, думаю, что если бы поединок перенесли, то не было бы ничего страшного, мы бы все подождали. Да, он проиграл заключительный бой. Но уступил не какому-то мешку, а чемпиону. Очень жаль, конечно, что в первом раунде. Как ни крути, все хотели Федора видеть победителем в этом бою, но как вышло, так вышло. Это поражение никак не влияет на его регалии, заслуги и достижения. Федор еще 20 лет назад начал показывать свои яркие бои. Можно сказать, что именно он привез MMA в Россию. Благодаря ему появился Союз ММА, он дал шанс развиваться многим спортсменам. Лично для меня он навсегда останется крутым бойцом. Бойцом, на примере которого росло мое поколение. Про него можно говорить бесконечно. Он надолго останется в сердцах людей, и о нем будут писать в книгах», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

46-летний Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде уступил Бейдеру. Бойцы возглавили турнир Bellator 290, который прошел в ночь с 4-го на 5 февраля в США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-moe-pokolenie-roslo-na-primere-fedora-on-nadolgo-ostaetsya-v-serdcakh-lyudei-225776/
Федор Емельяненко
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