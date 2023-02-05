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Сегодня, 13:21

Олег Тактаров не стал рассуждать на тему поражения Емельяненко в поединке с Бейдером

Виктория Кравченко
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров отреагировал на поражение Федора Емельяненко в поединке с Райаном Бейдером на турнире Bellatpr 290 в Инглвуде (США).

«Давайте просто помолчим. Мы никогда не молчали, все время о чем-то говорим и умничаем, а тут просто надо помолчать», — сказал Тактарова MMA.Metaratings.ru.

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-o-porazhenii-emelyanenko-davaite-prosto-pomolchim-225420/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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