Бой Усмана Нурмагомедова с Шаблием пройдет в сентябре 2024 года

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, рассказал о том, когда состоится титульный поединок с Александром Шаблием.

Изначально бой должен был пройти 17 мая в Париже, однако его отменили из-за проблем со здоровьем у Нурмагомедова.

«Бой планируется перенести на сентябрь. Усман немного болел, у него возникли осложнения. Это было месяц назад, он не до конца вылечился и пошли осложнения. Но бой состоится, потому что Bellator заинтересован» , — цитирует Магомедова ТАСС.

В своей карьере 26-летний Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. Титул Bellator в легком весе спортсмен завоевал в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейри единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.