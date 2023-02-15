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Сегодня, 05:20

Цопанов: «Федор Емельяненко объединял возле телевизоров всю страну»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава промоушена PRAVDA Хетаг Цопанов прокомментировал последний бой в карьере Федора Емельяненко по правилам ММА.

«Федерация бокса России может организовать бой кому угодно. Вопрос в том, насколько это будет интересно промоушенам, Федору. Многие говорят, что это не тот уход «Последнего императора». А если он уйдет с одной победой по боксу, что изменится? Плевать на все эти поражения, ему 46 лет. Мы помним, как он объединял возле телевизоров всю страну. Думаю, с этим ничего не сравнится. Он для всех останется Федором Емельяненко», — цитирует Metaratings.ru Цопанова.

5 февраля в Лос-Анджелесе на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру, после чего объявил о завершении карьеры.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/copanov-fedor-obedinyal-vozle-televizorov-vsyu-stranu-227881/
Бокс
Федор Емельяненко
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