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Сегодня, 13:05

Тренер Емельяненко: «Видно было, что Федор не успевает за Бейдером. Потому что подготовка нулевая»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков считает, что поражение Анатолия Токова не могло повлиять на Последнего Императора в поединке с Райаном Бейдером.

— На настрой Федора могло повлиять поражение Анатолия Токова?

— Нет, конечно! Причем здесь поражение Анатолия Токова? Да, конечно, дернуло как-то, все сказалось, но я объясню, в чем суть. Видно было, что он не успевает за Бейдером. Потому что подготовка такая, нулевая, — сказал Мичков «СЭ».

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко и сказка об украденном времени

Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда. В со-главном поединке Анатолий Токов проиграл Джонни Эблину единогласным решением судей.

Анатолий Токов
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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