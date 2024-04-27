Бой Влада Белаза и Дугласа Рибейро возглавит турнир Ural FC 7 в Тольятти

Поединок между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу «Белаз» и бразильцем Дугласом Рибейро возглавит турнир Ural FC 7, который состоится 23 мая в Тольятти.

Бой в среднем весе пройдёт по правилам ММА и будет рассчитан на три раунда по пять минут.

Статистика известного по выступлениям на голых кулаках Ковалева в ММА составляет четыре победы и два поражения. На счету Рибейро — 13 побед и восемь поражений в ММА. В последнее время бразилец выступал в казахстанской лиге Naiza FC.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности.