Малыхин рассказал, как российского бойца лишили 80 процентов гонорара за сгонку веса

Российский боец тяжелого веса Анатолий Малыхин поделился историей о том, как руководство ONE FC лишило 80 процентов гонорара его соотечественника Абу-Муслима Алиханова за сгонку веса.

«К вопросам веса относятся очень строго. Мой друг Абу-Муслим Алиханов рассказывал, что однажды согнал до полулегкого веса (в ONE FC лимит данного дивизиона — 70,3 кг, аналог легкого в других промоушенах), так у него за это забрали 80% гонорара. Он получил копейки за бой. При этом сказал: «Забирайте хоть все. Буду драться в 70 кг», — сказал Малыхин в интервью RT.