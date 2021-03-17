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Емельяненко рассказал Исмаилову, как завершится бой с Джиганом

19:53
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Боец ММА Александр Емельяненко высказался на тему потенциального боя по правилам бокса с рэпером Джиганом.

«Я думаю он... Думаю, что я его нокаутирую», — заявил Александр в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

На вопрос о том, в каком раунде, Емельяненко затруднился ответить.

«Вот это я уже не загадаю. Постараюсь максимально затянуть бой на поздние раунды, чтобы он смог показать все, что сможет сделать в ринге. Я не буду сразу налетать на него и стараться отправить спать», — заключил он.

Дата и место проведения боя Емельяненко против Джигана по не определены. Рекорд Емельяненко в ММА состоит из 28 побед, 8 поражений и 1 ничьи. ?

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC0nLPszORl2flVcrwdgIqnQ

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