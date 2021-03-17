Израэль Адесанья: «История с Джонсом не закончена. Хочу показать, какой он фейк»

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Израэль Адесанья все еще планирует подраться с Джоном Джонсом.

«Идея боя с ним еще не мертва. О, нет, не мертва. Он опять показал свою сущность этими твитами после моего боя, поэтому наша история с ним — это больше, чем просто поединок в клетке. Я хочу показать, какой он фейк.

То, что произошло с Блаховичем — просто небольшой откат в моей карьере, легкая впадина. Посмотрите все аниме — там всегда у героя есть какое-то препятствие, небольшое падение. Даже если он проиграет Стипе, я все равно хочу драться с ним. Это больше, чем бой. Самое главное, чтобы он до нашего боя снова не угробил свою жизнь, не ****** (пустил под откос) ее. Даже если уже опять что-то сделал и все-таки ****** (пустил под откос), то пусть скрывает это, молчит в тряпочку. Ему лучше сфокусироваться, иначе его жизнь снова превратится в руины.

Габариты? Вспомните мой бой по кикбоксингу с Филипом Ферлинденом. Он был гораздо крупнее меня, в первом бою, даже если я ставил подставку под его лоукик, меня сносило. Но в реванше я уничтожил его. Я отлично себя чувствую, даже читаю, что пишут обо мне в интернете после поражения. Просто хочу знать, что говорят улицы", — сказал Адесанья в интервью ESPN.

7 марта Адесанья проиграл Блаховичу единогласным решением в главном бою вечера UFC 259. Джон Джонс последний поединок провел в феврале 2020-го, победив единогласным решением Доминика Рейеса.