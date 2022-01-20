Магомед Исмаилов: «99,9 процентов российских бойцов сидят на химии»

Российский средневес Магомед Исмаилов заявил, что практически все российские бойцы используют допинг.

«99,9 процентов российских бойцов сидят на химии», — сказал Исмаилов в интервью ютуб-каналу «Больше спорта».

На счету 35-летнего Исмаилова в ММА 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Владимиру Минееву.

Летом текущего года на одном из турниров RCC в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.