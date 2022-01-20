Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 01:58

Магомед Исмаилов: «99,9 процентов российских бойцов сидят на химии»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Instagram

Российский средневес Магомед Исмаилов заявил, что практически все российские бойцы используют допинг.

«99,9 процентов российских бойцов сидят на химии», — сказал Исмаилов в интервью ютуб-каналу «Больше спорта».

На счету 35-летнего Исмаилова в ММА 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Владимиру Минееву.

Летом текущего года на одном из турниров RCC в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Магомед Исмаилов
ММА
1
0
Читайте также
«Он будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки». Овечкин все ближе к историческому топ-3
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Нганну: «После лоукика Франсиса я не мог ходить две недели»

Франсис Нганну рассказал, как он нокаутировал Сирила Гана хайкиком в спарринге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости