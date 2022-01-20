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Сегодня, 02:11

Франсис Нганну рассказал, как он нокаутировал Сирила Гана хайкиком в спарринге

Никита Горшенин
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото Instagram

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну утверждает, что однажды он нокаутировал в спарринге своего соперника и бывшего спарринг-партнера Сирила Гана.

«Франсис Нганну сказал на медиа-дне журналисту Оскару Уиллису, что он однажды нокаутировал Сирила Гана в спарринге. Нокаутировал жестко, хайкиком. Сказал, что это произошло не намеренно, и он никогда не считал, что ему нужно кому-то рассказывать об этом», — написал в твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.

Франсис Нганну
ММА
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