Тренер Нганну: «После лоукика Франсиса я не мог ходить две недели»

Тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну Эрик Никсик на шоу The MMA Hour поделился ощущениями от работы с ударной силой своего бойца.

— Как-то меня ударили бейсбольной битой по спине. Я не особо это почувствовал. Но когда мне прилетел лоукик от Франсиса, я не мог ходить две недели. Когда он бьет лоукики или мидл-кики через лапы, лапы начинают как бы расходиться посередине, разваливаться. Это нечеловеческая сила. Нет ни единого способа натренировать такую силу удара.

— А что за история с битой?

— Старая студенческая история... Разгорелась драка, один парень, спасая своего друга зарядил мне вдоль спины деревянной битой. Я повалил его друга и забивал хорошенько локтями, он подбежал и треснул битой по спине. Она сломалась пополам.

— Как он отреагировал, когда увидел, что бита сломалась, а вам хоть бы что?

— Он бросил обломок и побежал в свою машину. Я бросился за ним, успел выбить стекло кулаком... Из-за этой истории были потом проблемы (смеется).

22 января Нганну подерется с Сирилом Ганом на UFC 270 в Анахайме.