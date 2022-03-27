Кертис Блейдс и Крис Гутьеррес получили бонусы за досрочную победу на UFC on ESPN 33

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на UFC on ESPN 33.

Бонусы получили 2 бойца, которые оформили досрочную победу. Ими стали Кертис Блейдс и Крис Гутьеррес. Блейдс в главном событии вечера победил во втором раунде техническим нокаутом Криса Дакаса, а Гутьеррес одолел техническим нокаутом во втором раунде Данаа Батгерела.

Турнир UFC on ESPN 33 состоялся 27 марта на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, Огайо.