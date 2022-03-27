Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:24

Кертис Блейдс и Крис Гутьеррес получили бонусы за досрочную победу на UFC on ESPN 33

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на UFC on ESPN 33.

Бонусы получили 2 бойца, которые оформили досрочную победу. Ими стали Кертис Блейдс и Крис Гутьеррес. Блейдс в главном событии вечера победил во втором раунде техническим нокаутом Криса Дакаса, а Гутьеррес одолел техническим нокаутом во втором раунде Данаа Батгерела.

Турнир UFC on ESPN 33 состоялся 27 марта на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, Огайо.

UFC
ММА
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 205, результаты всех боев турнира: Блэйдс победил Дакаса, поражения Аскарова и Борщева

«Скажи, где ты находишься, Коля». Чимаев о вызове Нила Магни
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости