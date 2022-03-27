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Сегодня, 11:08

«Скажи, где ты находишься, Коля». Чимаев о вызове Нила Магни

Хамзат Чимаев ответил на вызов Нила Магни
Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) ответил на вызов Нила Магни (26-8), который после победы над Максом Гриффином (18-9) раздельным решением судей на UFC on ESPN 33 призвал его принять с ним бой.

«Скажи, где ты находишься, Коля», — написал Чимаев в соцсетях, добавив смеющийся эмодзи.

После победы на UFC on ESPN 33 Магни сказал: «Дана Уайт, Хамзат Чимаев, я готов биться. Я уже больше года прошу этот бой, и он все еще не состоялся. Хамзат Чимаев, я иду за тобой!».

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.

Хамзат Чимаев
UFC
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