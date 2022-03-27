UFC Fight Night 205, результаты всех боев турнира: Блэйдс победил Дакаса, поражения Аскарова и Борщева

В ночь с 26 на 27 марта в Коламбусе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 205.

В предварительном карде россиянин Алиасхаб Хизриев победил другого российского бойца Дениса Тюлюлина удушающим приемом во втором раунде. Поединок проходил в средней весовой категории.

В главном карде выступили два представителя России — Вячеслав Борщев и Аскар Аскаров. Борщев проиграл Марку Диакисе, а Аскаров проиграл Каю Каре-Франсу. Оба россиянина уступили единогласным решением судей. Борщев выступает в легком весе, Аскаров — в наилегчайшем весе. Это их первые поражения в UFC.

На турнире должен был состояться еще один бой с участием россиянина: Алексей Олейник должен был провести поединок против шведа Илира Латифи. Бой отменили из-за проблем со здоровьем у Латифи.

В главном поединке турнира Кертис Блэйдс нокаутировал Криса Дакаса во втором раунде.

UFC Fight Night 205

Главный кард

Тяжелый вес: Кертис Блэйдс — Крис Дакас: победа Блэйдса техническим нокаутом во втором раунде;

Наилегчайший вес, женщины: Алекса Грассо — Джоанн Вуд: победа Грассо удушающим приемом в первом раунде;

Полусредний вес: Брайан Барбарена — Мэтт Браун: победа Барбарены раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Наилегчайший вес: Кай Кара-Франс — Аскар Аскаров: победа Кара-Франса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Полусредний вес: Нил Маньи — Макс Гриффин: победа Маньи раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Легкий вес: Марк Диакисе — Вячеслав Борщев: победа Диакисе единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Предварительный кард

Легчайший вес, женщины: Сара Макмэнн — Кэрол Роза: победа Макмэнн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Легчайший вес: Крис Гутьеррес — Данаа Батгэрэл: победа Гутьерреса техническим нокаутом во втором раунде;

Средний вес: Алиасхаб Хизриев — Денис Тюлюлин: победа Хизриева удушающим приемом во втором раунде;

Легчайший вес, женщины: Манон Фиоро — Дженнифер Майя: победа Фиоро единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Легчайший вес: Матеус Николау — Давид Дворак: победа Николау единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Полулегкий вес: Луис Сальдана — Бруно Соуза: победа Сальданы единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).