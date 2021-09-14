Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал слова Александра Емельяненко о том, что он подрался бы со своим старшим братом Федором.

«Бывает, что человек говорит что-то сквозь обиду, — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Говорит, что подрался бы, но сам бы этого не сделал. До этого он говорил, что хочет провести с Федором время, но на это не было никакой реакции. Может, поэтому он так сказал — чтобы увидеть его или услышать.

Поединка же не произошло. Ему же не предложили такое противостояние, а он не подписал контракт. Он просто это сказал. Человек в гневе или обиде может сказать что-то неправильное, хотя сам бы так не поступил. Не важно, что сделал тебе старший брат, как он это сделал, насколько он не прав по отношению к тебе — ты не можешь позволить себе с ним подраться, тем более на потеху публики. Такого права просто нет. Будем надеяться, что эти слова были сказаны из-за обиды, а не по настоящему".

Исмаилов проведет бой против Владимира Минеева 16 октября.Поединок пройдет в Сочи на турнире Fight Nights Global.