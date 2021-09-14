Магомед Исмаилов выступил против банковской системы: «Кредиты направлены против человека»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, почему отказывается от рекламных предложений от банков.

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«Есть такие предложения, которые идут против принципов, — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Там присутствуют большие деньги — побольше, чем в ММА. Но я от них отказываюсь. Это всякие конторы, банки — все, что я не приветствую. Почему я не люблю банки? Это все усложняет людям жизнь. Кредиты и так далее — это просто иллюзия. Ты просто уходишь в долги, которые только растут и растут. Это я говорю из своего жизненного опыта.

В итоге ты считаешь их обманщиками — так как тебя обманули. Ты как папа Карло должен вкалывать десятилетиями — жизнь свою должен потратить на этот кредит, который не заканчивается и все время только растет. Поэтому я их не люблю — банки, букмекерская тема. У меня есть банковская карта — это удобно. Я про саму банковскую схему. Она направлена против человека, хотя по началу кажется по другому".

Исмаилов проведет бой против Владимира Минеева 16 октября.Поединок пройдет в Сочи на турнире Fight Nights Global.