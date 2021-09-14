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Исмаилов отрегировал на выпад Емельяненко: «Да, у меня трещала голова. Но от радости»

16:58
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал слова Александра Емельяненко о том, что после их боя у Исмаилова три дня болела голова.

«После боя с Емельяненко внутри меня все трещало. Но трещало все от только радости», — сказал Исмаилов в интервью «СЭ».

Исмаилов проведет бой против Владимира Минеева 16 октября. Поединок пройдет в Сочи на турнире AMC Fight Nights.

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Никита Карин все материалы автора

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