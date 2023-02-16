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Сегодня, 21:14

Махачев: «Разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото MMA Junkie

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поблагодарил свою команду за помощь в подготовке к бою против Алекса Волкановски.

«Вместе с этой командой мы проделали огромный объем работы, пролетели больше 10 тысяч километров, победили их чемпиона на его же территории и с поясом вернулись домой.

Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», — написал Махачев в социальных сетях.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.

 
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Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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