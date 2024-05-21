Монсон считает, что у Порье почти нет шансов победить Махачева

Боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о бое между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье в турнире UFC 302.

«Это будет очень сложный бой для Порье, — цитирует ТАСС Монсон. — Ислам очень хорош, набрал ход, владеет борьбой. И для Дастина это может стать большой проблемой. У него почти нет шансов победить».

Турнир UFC 302 пройдет в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Это будет третья защита Махачевым чемпионского пояса в легком весе.