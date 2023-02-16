Магомедшарипов оценил шансы на возвращение брата Забита в ММА: «Пока у него нет желания на этот счет»

Российский боец Хасан Магомедшарипов оценил роль своего брата Забита в подготовке к поединку против бразильца Рафаэля Хадсона.

«Брат все контролировал, давал советы, как и всегда. Он был рядом со мной, хоть и не участвовал как спарринг-партнер. Не каждый день у него получалось приходить, но Забит смотрел мои спарринги, оценивал, что у меня получается, давал очень хорошие советы. Для соперника есть пара сюрпризов как раз от брата. Он очень сильный критик. Постоянно критикует мою работу, как и любой старший брат, который заботится о людях, которые ему дороги. Он всегда будет критиковать, потому что хочет, чтобы они были еще лучше», — приводит Metaratings.ru слова Магомедшарипова.

Также он ответил на вопрос, какова вероятность возвращения Забита в ММА.

«Тяжелый вопрос. Пока что вероятность — ноль. Пока у него вообще нет никаких мыслей, нет желания на этот счет. Не знаю, что будет дальше, но пока не рассматривается такой вариант», — добавил боец.

Поединок между россиянином и бразильцем пройдет 25 февраля на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).