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Сегодня, 17:00

Александр Романов — Жаилтон Алмейда: дата и время начала боя турнира UFC 302

Александр Романов и Жаилтон Алмейда проведут поединок на турнире UFC 302 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Жаилтон Алмейда.
Фото Global Look Press

Молдован Александр Романов и бразилец Жаилтон Алмейда проведут поединок на турнире UFC 302 в ночь на 2 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Начало основного карда — в 05.00 по московскому времени.

Бразильский боец в предыдущем бою впервые проиграл в американском промоушене. Это было 10 марта 2024-го на UFC 299 против американца Кертиса Блейдса (технический нокаут).

Спортсмен из Молдовы в последний раз выходил в октагон в июле 2023-го. Тогда он победил болгарина Благого Иванова единогласным решением судей.

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Александр Романов
Жаилтон Алмейда
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC 302: главный кард боев турнира

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