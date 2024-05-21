Молдован Александр Романов и бразилец Жаилтон Алмейда проведут поединок на турнире UFC 302 в ночь на 2 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Начало основного карда — в 05.00 по московскому времени.

Бразильский боец в предыдущем бою впервые проиграл в американском промоушене. Это было 10 марта 2024-го на UFC 299 против американца Кертиса Блейдса (технический нокаут).

Спортсмен из Молдовы в последний раз выходил в октагон в июле 2023-го. Тогда он победил болгарина Благого Иванова единогласным решением судей.

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