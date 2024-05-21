Шон Стрикленд проведет поединок против Пауло Косты на UFC 302 2 июня

Турнир UFC 302 пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) в ночь с 1 на 2 июня. В соглавном событии шоу американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд проведет поединок в среднем весе против бразильца Пауло Косты. Вечер ММА стартует в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

Американец в профессиональной карьере провел 34 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел шесть поражений.

Бразильский боец в ММА провел 17 поединков (14 побед и три поражения).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по ММА. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта