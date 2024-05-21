UFC 302: время начала и где будет проходить турнир

В ночь с 1 на 2 июня пройдет турнир UFC 302 на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Вечер смешанных единоборств стартует с прелимов в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии шоу заявлен бой между россиянином Исламом Махачевым и американским бойцом Дастином Порье. Также в октагон выйдет Роман Копылов, 33-летний россиянин проведет поединок против бразильца Сезара Алмейды.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по ММА. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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