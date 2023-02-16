Махачев ответил Волкановски: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на заявление команды Алекса Волкановски, которая считает, что россиянин использовал запрещенные методы перед боем на UFC 284.

«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», — написал дагестанец в социальных сетях.

После боя австралиец предположил, что Махачев мог использовать капельницы для регидратации, которые запрещены антидопинговыми правилами, так как это может помочь скрыть использование запрещенных препаратов.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.