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Сегодня, 12:44

Макгрегор: «Топурия для меня — не чемпион»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что ему не интересен бой с чемпионом полулегкого веса Илией Топурией.

«Да пошел он, мне на него наплевать. Он напоминает мне этого маленького дебила Артема Лобова. Два маленьких дебила. Топурия для меня — не чемпион. У него может быть пояс, но этот пояс ничего не значит. Он мне не интересен», — сказал Макгрегор во время трансляции на Duelbits.
Ранее Топурия (14-0) заявил, что хотел бы подраться с Макгрегором на первом в истории турнире UFC в Испании. Конор (22-6) в следующем бою встретится с Майклом Чендлером (23-8) на UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.
Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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