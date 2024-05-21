Основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации

Основатель и владелец международной лиги АСА Майрбек Хасиев сообщил, что принял на себя руководство организацией в качестве президента.

«В целях оптимизации процессов управления компанией и улучшения качества работы лиги мы приняли решение о реорганизации аппарата управления АСА. Я принял на себя руководство организацией в качестве президента. За общее управление лигой продолжит отвечать Алексей Яценко в должности 1-го вице-президента. Вице-президент Руслан Хамзаев, который ранее являлся руководителем проекта АСА Young Eagles, разделит обязанности по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями АСА с вице-президентом Асланбеком Бадаевым. Новым руководителем и исполнительным директором проекта «АСА Young Eagles» назначены Рамзан Батаев и Магомед Хамзаев соответственно», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

Лига АСА снована в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». В рамках нее проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и джиу-джитсу.