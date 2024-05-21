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Сегодня, 23:00

Ислам Махачев — Дастин Порье: время начала боя на турнире UFC 302

Ислам Махачев проведет поединок против Дастина Порье на UFC 302 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет поединок против американца Дастина Порье в рамках турнира UFC 302 в ночь на 2 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени.

Дагестанский боец последний раз выходил в октагон в октябре 2023 года. Тогда на UFC 294 он победил нокаутом Алекса Волкановски.

Американец в предыдущем поединке на UFC 299 победил нокаутом Бенуа Сен-Дени. Это было в марте этого года.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по ММА. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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Дастин Порье
Ислам Махачев
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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