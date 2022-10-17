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Хавьер Мендес: «Никто другой не будет заботиться обо мне так, как Хабиб»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес сообщил, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) всегда о нем заботился. Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

— Представьте, если вас заключить на один год на необитаемый остров и разрешить взять с собой только одного человека: Кормье, Веласкеса, Рокхолда, Хабиба и Ислама. Кого бы вы взяли?

— Хабиба.

— Почему?

— Потому что никто другой не будет заботиться обо мне так, как он.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
ММА
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